Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2024 ore 18 | 15

(Di lunedì 8 gennaio 2024)DELL’8 GENNAIO18.05 GINA PANDOLFO DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE TRA LE USCITE-FIUMICINO E OSTIENSE A SEGUIRE CODE A TRATTI DALL’ARDEATINA ALLA DIRAMAZIONESUD IN INTERNA SI RALLENTA IN DUE TRATTI TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E APPIA AUTO IN CODA SULLA DIRAMAZIONESUD DA TOR VERGATA AL RACCORDO, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO IN USCITA CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA DALLA TANG4ENZIALE EST A PORTONACCIO SULLA-FIUMICINO IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO ...