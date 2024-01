Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2024 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 gennaio 2024)DELL’8 GENNAIO17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA DISAGI SULLA-FIUMICINO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE, SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST A PORTONACCIO, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SEMPRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RISOLTO L’INCIDENTE, TRA TOGLIATTI E INIZIO COMPLANARE, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE, LA CIRCONE è SCORREVOLE CI ORA SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONESUD SPENTA L’AUTO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI SAN CESAREO LA CIRCONE è REGOLARE LE ALTRE NOTIZIE LO ...