Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2024 ore 17 | 15

(Di lunedì 8 gennaio 2024)DELL’8 GENNAIO16.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLADISAGI SULLA-FIUMICINO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO LE CODE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE, AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONESUD AUTO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI SAN CESAREO PRESTARE ATTENZIONE CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE, SIAMO TRA TOGLIATTI E INIZIO COMPLANARE, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO CODE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA TENUTA SANTA COLOMBA, IN DIREZIONE RIETI SULLA VIA CASSIA SI RALLENTA TRA LA GIUSTINIANA E IL RACCORDO, NELLE DUE DIREZIONI CAMBIAMO ARGOMENTO PROSEGUE LO SCIOPERO ...