Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2024 ore 15 | 30

DELL'8 GENNAIO15.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L'INCIDENTE SULLA-FIUMICINO CODE ALL'ALTEZZA DELL'AEROPORTO IN QUEST'ULTIMA DIREZIONE, AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA LE ALTRE NOTIZIE POSSIBILI DISAGI NEL TRASPORTO AEREO PER LO SCIOPERO DI 24 ORE LA SECONDA FASCIA DI GARANZIA INIZIERÀ ALLE 18.00 E PROSEGUIRÀ FINO ALLE ORE 21.00 SI CONSIGLIA, PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO DI CONTATTARE LA PROPRIA COMPAGNIA AEREA IL TRASPORTO FERROVIARIO LA CIRCONE, IN PRECEDENZA RALLENTATA NEL NODO DIPER GLI ACCERTAMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, è IN GRADUALE RIPRESA I TRENI DIRETTAMENTI COINVOLTI HANNO SUBITO RITARDI FINO A 60 MINUTI