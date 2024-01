Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2024 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 gennaio 2024)DEL 7 GENNAIO9.05 marco ciluffo BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACè MOLTO TRAFFICO DOVUTO ANCHE ALLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONENORD E LO SVINCOLO TORRE ANGELA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E APPIA POI CI SONO CODE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA ALTEZZA APRILIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO IN ENTRATA ALTEZZA PORTONACCIO SEMPRE IN ENTRATA TRAFFICO RALLENTATO SULLA FLAMINIA E SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO POI INCOLONNAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DALL ANSA DEL TEVERE FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L EUR DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ...