Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2024 ore 08 | 15

(Di lunedì 8 gennaio 2024)DEL 7 GENNAIO7.20 marco ciluffo BUONGIORNO E BUON LUNED’ 8 GENNAIO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAGIORNATA CON LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE CHE CREA GIA’ QUALCHE DISAGIO ALLA VIABILITA’ IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO IN ENTRATA DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE SEMPRE IN ENTRATA TRAFFICO RALLENTATO SULLA FLAMINIA E SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO SI RALLENTA ANCHE SULLE STRADE EXTRAURBANE A SUD DELLA CAPITALE, SEMPRE IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE SULLA PONTINA DA POMEZIA E SUL VERSANTE NORD SEGNALATI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS ALTEZZA FORMELLO E SULLA SALARIA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO ORA IL TRASPORTO PUBBLICO NUOVI LAVORI DI RINNOVO DELLE SEDI TRANVIARIE DELLE LINEE 3 E 8. PER LA LINEA 8 ...

... via IV Novembre, via Regio Parco, via Santa Cristina, via San Giusto, via San Daniele, corso Piemonte, via Domodossola, via Aosta, via Speranza, via Italia, via Settimo, piazza Mochino, via, ...L'auto bianca, sulla quale era già a bordo la donna con il bimbo, è stata raggiunta da una pattuglia dei militari, che ha così gestito lascortando i due fino all'ospedale. Una corsa contro ...