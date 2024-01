Verità su Acca Larentia | ricordato l' eccidio di 46 anni fa

Leggi su iltempo

(Di lunedì 8 gennaio 2024) «Fu un giorno terribile per Roma, quel 7 gennaio 1978. È doveroso essere qui oggi, in via, nel quartiere Tuscolano della Capitale, per ricordare i giovanissimi Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, morti per l'odio ideologico che ha avvelenato glidi piombo. A 46di distanza è nostro dovere ricordare. Commemoriamo perciò questi ragazzi uccisi in nome delle loro idee e del credo politico, affinché ciò non avvenga mai più». Sono le parole del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ieri ha partecipato alla cerimonia per ricordare i tre ragazzi del Fronte della Gioventù uccisi all'uscita della sede del Msi da un commando di terroristi di Lotta Continua. Tanti i giovani che hanno partecipato alla deposizione di corone di fiori davanti alla lapide che ricorda quelle ...