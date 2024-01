Verissimo | ottimi ascolti per la prima puntata del 2024

Leggi Anche Vera Gemma: 'Da piccola l'aspettativa era che fossi bella come papà' TI POTREBBE INTERESSARE... è un racconto corale, straziante,, che ci mostra in presa diretta 'tre incendi che ... terzo e ultimo libro della trilogia firmata da Carrie Leighton , portata in libreria con...Gli amanti della montagna possono ancora trascorrere le vacanze natalizie e buona parte dell'inverno sciando e godendosi ... rischiano di venire coinvolti in un vero collasso imprenditoriale. Con soli ...L’inizio del 2024 ha portato con sé la fine del girone d’andata di Serie A. Ed ecco che, a metà campionato, può già essere tempo dei primi bilanci e di alcune considerazioni, tutto sommato anche impor ...