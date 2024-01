“Verissimo” | caos in diretta tv | Toffanin costretta ad intervenire

(Di lunedì 8 gennaio 2024) News tv. – Può succedere di tutto quando inviti un personaggio come Leonardo Pieraccioni. La puntata, in onda domenica 7 gennaio 2024, di “” è stata particolarmente vivace. Un episodio nello specifico ha catturato l’attenzione di tutti… (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Mirko Brunetti, la confessione da brividi su Greta a “” Leggi anche: “”, l’annuncio choc dell’attrice da Silvia”,intv: SilviaadOspite a “”, il famoso attore toscano ha presentato il suo nuovo film “Pare parecchio Parigi” che uscirà il 18 gennaio. Leonardo Pieraccioni ha parlato non soltanto della ...

... quella dolce dedica a Costacurta Recentemente Martina Colombari è protagonista asu ... Siamo il bianco e il nero, perché lui non ama ile io invece starei sempre alla ricerca di nuovi ...Siamo il bianco e il nero, perché lui non ama ile io invece starei sempre alla ricerca di nuovi amici. Penso che bilanciarsi sia il trucco '. Nel corso dell'intervista a, l'ex Miss ...E’ un vero e proprio sos e non è solo un dramma ospedaliero, ma anche per Rsa e tutte quelle strutture che necessitano della loro professionalità. In Veneto è ricerca disperata di infermieri per far f ...I sindaci avevano accolto positivamente la riapertura della tratta ferroviaria tra Marradi e Faenza, il 27 dicembre scorso, dopo mesi di stop causati ...