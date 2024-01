Vera Gemma | scoppia la passione con Guè Pequeno? Il rumor | “Incontro bollente”

... 'Con uno come te mi vergognerei di andare in giro' Leggi Anche 'Uomini e Donne',delusa da ... A ogni modo credo che sia una scelta, se decidi di lasciare il programma vuol dire che sei'.Gossip impazzito su: starebbe frequentando Gue Pequeno , secondo quanto riportato da Alberto Dandolo su Oggi . 'Sono single, ma le audizioni per trovare l'uomo della mia vita sono aperte', ha detto ieri l'...Tuttavia, Guè Pequeno avrebbe messo in atto un lungo corteggiamento nei confronti dell’ex naufraga, la quale avrebbe poi acconsentito ad incontrare il rapper di persona. La loro sembra essere tra le ...È amore tra Vera Gemma e Guè Pequeno. L'attrice romana e il rapper si sono approcciati sui social. Poi è scoccata la scintilla ...