Vera Gemma | è amore con Guè Pequeno? “Lungo e passionale corteggiamento poi l’incontro ad alta temperatura” | la clamorosa indiscrezione

Leggi su isaechia

(Di lunedì 8 gennaio 2024) È stata una delle protagoniste indiscusse de L’Isola dei Famosi e ha fatto discutere anche per la sua storia d’con il giovane Jedà, ma oggiè tornata a far parlare di sé per via della sua situazione sentimentale. Ieri pomeriggio, l’attrice è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e tra le altre cose ha spiegato di essere single e di non essere necessariamente alla ricerca di un uomo. Qualora, infatti, qualcuno volesse entrare nella sua vita dovrà essere in grado di portare un valore, non in termini economici, bensì di affetto e ambizione: L’più grande ce l’ho ed è quello di mio figlio, poi al momento sono single. Qualora qualcuno pensasse di entrare nella mia vita deve apportare, ma non economicamente perché ho imparato fin troppo bene a mantenermi da sola e non mi interessa niente di ...