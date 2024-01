Var | un girone di disastri e arbitri scarsissimi | tutti gli scandali da Serie

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2024) «Si parla solo di questo cazzo di Var», ha tuonato Andreazzoli dopo che l'Empoli ha perso 3-0 con il Milan, anche a causa di un rigore che secondo l'allenatore - è una «schifezza». Al di là del singolo episodio, il concetto espresso da Andreazzoli merita attenzione: «Ci sono mille interpretazioni e non si capisce più nulla, con la stessa situazione che viene gestita in modo diverso. Non va bene perché si perde credibilità e ne va del futuro di questo sport». L'allenatore ha centrato perfettamente il punto: il calcio con il Var doveva lasciarsi alle spalle l'epoca delle polemiche arbitrali e invece ha scoperto che si stava meglio prima. Almeno l'errore di un singolo uomo era più facile da accettare, mentre adesso è inconcepibile che a sbagliare siano in tre: uno in campo e due addirittura in sala davanti al video. Ormai è lampante che il modo in cui viene utilizzata la tecnologia è ...