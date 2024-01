Vangelo di oggi 8 Gennaio 2024 | Mc 1 | 14-20 | Video commento

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ascoltiamo e meditiamo ildi lunedì 8, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi:“Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini“. I discepoli erano pescatori: Gesù li aveva chiamati proprio nel lavoro. Lasciarono le reti L'articolodi: Mc 1,14-20proviene da La Luce di Maria.

...cambiato da quell'epoca e quali sono gli obiettivi che si pone'Tempi di Fraternità'... Perché la vicinanza a chi è emarginato, il cercare di vivere il, nonostante le mille ...Apriamo ile leggiamo: "quando sentirete di guerre e di rumori di guerre chi si trova sulla terrazza ...ci sono più che guerre e rumori di guerre, il mondo è spezzato, a Gaza è in corso un ...“Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo di Dio e diceva: « Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo »”.La presenza dei fidei donum – laici, consacrati, consacrate, preti, non solo in Brasile naturalmente – aiuta la visione di una Chiesa in uscita, capace di essere ospedale da campo, per usare due ...