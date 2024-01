Vandali al centro anziani di Paderno | alberi strappati | scritte e sedie rotte a Palazzolo

Ilstorico deve far venire voglia di venirci e restarci, non di scappare; che è quanto invece capiterebbe se vincesse una sensazione da "terra di nessuno", ossia se i tentativi e le richieste ...Un gruppo di ragazzini , dai 12 ai 14 anni, ha provato a sradicare una panchina da via Fucilari, per poi tentare di abbattere un palo della pubblica illuminazione. Scene di ordinaria follia a Nocera ...Vandali in azione al centro anziani di Paderno Dugnano. Torna nel mirino di ignoti la struttura di Palazzolo Milanese ...Mentre nella zona di piazzetta San Carlo, sempre a Salò, è apparsa la scritta «Free Gaza». Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine ...