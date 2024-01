Valentin di Amici | scoop inaspettato | dopo la storia con Francesca Tocca un’altra mora di Canale 5

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 gennaio 2024) I fan diricordano bene. Il ballerino, all’anagrafe Alexandru Dumitru, è diventato noto al grande pubblico proprio per la sua avventura nel talent di Maria De Filippi che però non si è conclusa proprio bene per lui. Oggi 35enne e nato a Bucarest, ha partecipato all’edizione 2019/2020 conquistando subito tutti per il suo talento. E anche per il suo ‘atteggiamento da divo’ nella scuola, fino al punto cheuna lite la conduttrice diha deciso di cacciarlo in diretta, durante il Serale. “Ho letto di tutto e non ho mai risposto alle cattiverie che mio hanno scritto – disse appena finita l’esperienza ad– Tutte critiche assurde e feroci che riguardavano il mio carattere e questo non mi è mai importato. Come mai? Perché queste cattiverie arrivavano da persone che non mi ...