Valentin Barco rompe con il Boca Juniors | accordo con il Brighton

Un altro colpo di mercato per un club di Premier League. Ma questa volta non si tratta di un top team. Il Brighton di Roberto De Zerb i ha infatti definito l'acquisto di, talento prodotto del vivaio del Boca Juniors . L'esterno sinistro difensivo classe 2004, atteso tra i protagonisti dell'Argentina Under 23 che disputerà il torneo preolimpico a fine ...Stando a quanto riferito da Tyc Sports, infatti, il Brighton avrebbe messo la freccia nella corsa per mettere le mani su. Il club inglese pagherà al Boca Juniors l'importo della ...Tras no haber llegado a un acuerdo a mitad del 2023 debido a que el jugador quería quedarse a jugar la Copa Libertadores con Boca, el equipo inglés volvió a la carga por el juvenil “xeneize” y ofertó ...Valentín Barco le notificó a Boca su decisión de irse y este martes se espera la oferta del Brighton o la ejecución de la cláusula de rescisión ...