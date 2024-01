Vaccini e reazioni | continua il gioco sporco dell' informazione che sforma

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Nel paese di mare dove vivo, che è piuttosto piccolo, si parla molto di un giovane appena venuto a mancare. Se ne parla molto perché era un giovane conosciuto, diverso dai soliti, una persona notevole: di sera lavorava nella pizzeria di famiglia, la mattina insegnava storia e filosofia in un liceo.

A Fuori dal coro va in onda il caso di questi giorni sui contratti dei vaccini Covid firmati da Pfizer e Commissione Europea . Un caso di cui ha già ... (ilgiornaleditalia)

A Fuori dal coro va in onda il caso di questi giorni sui contratti dei vaccini Covid firmati da Pfizer e Commissione Europea . Un caso di cui ha già ... (ilgiornaleditalia)

I vaccini Covid sono stati approvati alla cieca . È quanto ammette l' Aifa in tribunale dopo un esposto del team dell'avvocato italo-tedesco ... (ilgiornaleditalia)

...hanno sviluppato queste condizioni dopo aver ricevuto imRNA COVID - 19, ma che i casi sono "rari" e che molti guariscono da soli. Tuttavia, poiché i sintomi possono simularedi ...Apertamente contrario ai, durante la pandemia mise in difficoltà il sindaco Andrea Corsaro ...a un trattamento sanitario di natura sperimentale che fa registrare casi di graviavverse, ...Secondo i dati del Settore Prevenzione collettiva e sanità pubblica della Regione, tra i 26 casi che avevano patologie predisponenti ben 22 non risultavano vaccinati in questa campagna, ovvero l’85%.Un comandante militare di primo piano di Hamas è stato ucciso oggi a Deir el-Balah, nel settore meridionale della Striscia di Gaza, da un aereo da combattimento… Leggi ...