Vaccini Covid e reazioni avverse | continua il gioco sporco dell' informazione che sforma

Non è ancora tardi per proteggersi contro ile l'influenza. I, entrambi aggiornati contro i virus circolanti, sono disponibili gratuitamente in tutta la Regione per la popolazione ...... consigliere scientifico del ministro Speranza per l'emergenzae responsabile delle politiche ... un tale pessimismo sul rischio dei contagi dal finire per delegittimare pesantemente i...Due miliardi di persone saranno chiamate alle urne, metà degli adulti del mondo: un voto popolare così vasto e variegato non si era mai registrato ...Per questo occorre ancora uno sforzo ulteriore. Nelle ultime settimane, purtroppo, sia l’influenza che il Covid hanno ripreso a circolare e c’è il rischio che molti pazienti non vaccinati possano ...