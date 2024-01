Uomini e Donne | Maria de Filippi pronta a rivoluzionare il format del Trono Classico

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Negli ultimi anni, il pubblico affezionato diha dimostrato un interesse crescente per ilover rispetto a quello. Le storie d’amore brevi, le scelte superficiali e le interruzioni improvvise sembrano non riuscire a coinvolgere abbastanza i fan del programma. La regina incontrastata di Mediaset,De, èa una rivoluzione che potrebbe ridefinire il futuro del dating show più amato del pomeriggio italiano. Gerry Scotti, tra successo e dolore: la verità dietro la separazione: cambi in vista per ilha attraversato varie fasi, periodi di crisi, pandemie e cambiamenti ...