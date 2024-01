Uomini e donne | Maria De Filippi potrebbe portare Gemma Galgani sul trono classico

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ildista lentamente cambiando: dopo Ida Platanoessere la volta diad abbandonare la versione over del programma Per, dopo anni passati a cercare l'amore sul parterre delover diarrivare la svolta. Sembra cheDe, seguendo la strada aperta con Ida Platano, voglia far sedere proprio la dama torinese sulpiù famoso della televisione italiana. La Rivoluzione di Ida Platano aLe voci sul possibile passaggio di...

Oggi, lunedì 8 gennaio 2024 , finalmente torna in onda Uomini e Donne , dopo la consueta pausa in vista delle festività natalizie. Le prime puntate ... (tvpertutti)

Sicurezza nel Piceno nella settimana dall'1 al 7 gennaio 2024 La prima settimana del nuovo anno ha impegnato lee glidella Polizia di Stato, oltre che nei consueti compiti istituzionali, in particolari dispositivi volti a salvaguardare la sicurezza della popolazione residente in relazione agli ...Infine, sono 15.503 le denunce di infortunio dellelavoratrici (11.893 in occasione di lavoro) e 24.127 quelle degli(20.803 in occasione di lavoro). Le denunce dei lavoratori stranieri ...Uomini e Donne, Beatriz D’Orsi e l’inaspettata dedica social per Brando Ephrikian: le sue parole. Nelle scorse ore la corteggiatrice ha ...Sulle rotte delle antiche e moderne migrazioni di popoli con “Sabir / viaggio mediterraneo”, la nuova creazione del coreografo italo-africano Mvula Sungani, che firma ideazione e regia dello ...