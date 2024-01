Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 8 01 24

Leggi su isaechia

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Laodierna diè stata così piena di drama e così traboccante di pathos che per qualche attimo ho avuto il sospetto che non fosse ancora finito Terra Amara. Tutta quell’enfasi, quegli occhi lucidi, quei colpi di scena recitati così bene completamente inattesi. Non assistevamo a un tale struggimento da quel dì in cui Ida Platano urlava “iRRišoltœ! Sæi un iRRišoltœ!” a Riccardo Guarnieri, me sa. E che quella di Roberta Di Padua fosse tutta scena io lo voglio sperare, ecco. Voglio pensare che la nostra eroina di Cassino dal giorno in cui ha visto la piccola fiammiferaia di Brescia poggiare le sue fluorescentippe sul trono non abbia avuto altro in mente che occupare la poltrona rossa al suo fianco, per regalarci lo spin off dei loro più beceri catfight mentre si strappano i corteggiatori l’una ...