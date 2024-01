Uomini e Donne | Beatriz D’Orsi e l’inaspettata dedica social per Brando Ephrikian | le sue parole

Leggi su isaechia

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Dopo la pausa natalizia, questo pomeriggio tornerà in ondae parallelamente si registreranno anche le nuove puntate del dating show condotto da Maria De Filippi, che vedremo in onda nelle prossime settimane. Grande attesa c’è, oltre che per i protagonisti del trono over, anche per quello che è successo ai troni di Cristian Forti e, quest’ultimo ancora diviso trae Raffaella Scuotto. Nell’ultima puntata diandata in onda primo dello stop dicembrino,aveva fatto un’esterna sia con Raffaella che con, la quale lo aveva sorpreso scrivendogli una toccante lettera che aveva commosso il tronista. Nonostante ciò, però,è apparso ...