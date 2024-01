Uomini e Donne | anticipazioni 9 gennaio | Alessandro ancora tra Roberta e Cristina?

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 8 gennaio 2024): domani si dovrebbe parlaredell’addio diDi Padua e del percorso di Cristian Forti. Che succederà? Prima di scoprirlo, però, ecco un breve riepilogo della puntata di oggi. Come è ricominciato “”? Questo pomeriggio è successo di tutto nel programma, ripreso dopo lo “stop” natalizio.Di Padua se n’è andata e non c’è stato verso di convincerla, nemmeno sentire che in effetti nemmenoVicinanza voleva che se n’è andasse. Anzi, il cavaliere l’ha pure seguita dietro le quinte, ma ha ribadito la sua posizione: non vuole avere pressioni ed è più interessato aTenuta. Ha fatto un’uscita con lei e non ha potuto dire ...