Una star del web a quattro zampe entra nella squadra dei Digital Ambassador dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 Ecco il video della sua prima impresa sportiva ai Giochi

(Di lunedì 8 gennaio 2024) «Mi dicono che sono il primo animalestoria a diventare testimonial dell’evento sportivo più importante al mondo». Così il cane Chico annuncia e festeggia il suo ultimo traguardo raggiunto. Pelosa icona del web con oltre un milione di F(r)ollowers all’attivo, è stato scelto come primo testimoniale astoria dei. L’albero di Natale in Piazza Duomo a ...

Domani il Torino di Juric ospita il Napoli di Mazzarri. In conferenza stampa, il tecnico del Torino presenta la partita valida per la diciannovesima ... (ilnapolista)

Oroscopo Simon & the Stars : come sarà la prima settimana post vacanze natalizie? Il noto astrologo è stato protagonista oggi, domenica 7 ... (blogtivvu)

Siamo stati a Los Angeles, alla cerimonia dei premi e all'after party. Sotto lo stesso tetto un numero di star , come non si era mai visto, e tutte - ... (vanityfair)

Già da subito, suonando nei pub di Londra, Palmer aveva intuito il potenziale dadell'artista ... "Abbiamo avutoresidenza nel pub Rose of Lee in East Londra. La prima sera c'erano circa 10 ...... conmissione che la compagnia chiama Luna Tranquility . Tranquility non è l'unica missione ... Include il DNA del creatore della serie TVTrek Gene Roddenberry e di sua moglie, così come i ...(Reuters) - Il 7 ottobre Hamas ha sferrato un attacco contro Israele, a cui Tel Aviv ha risposto bombardando Gaza. Di seguito gli aggiornamenti: 12,40 - Un attacco israeliano nel Sud del Libano ha ucc ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Anatomia di una caduta, tutto sul miglior film in lingua non inglese dei Golden Globe 2024 ...