Una pallottola spuntata | Seth MacFarlane conferma che il remake è ancora in lavorazione

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Tempo fa si era parlato di un reboot della saga cinematografica con Leslie Nielsen, ma con Liam Neeson nuovo protagonista. Nel corso di un'intervista concessa a Collider,ha potuto aggiornare sullo stato del reboot di Una, la celebre serie cinematografica con protagonista l'indimenticata Leslie Nielsen. Mentre è impegnato nella promozione della serie Ted,ha potutore che il progetto èine in fase di sviluppo: "Ci stanno lavorando mentre parliamo", hato. "Akiva Schaffer, che ha scritto la bozza con il suo team, ha fatto un lavoro straordinario ed è in fase di sviluppo. Quindi, è un progettomolto vivo". ...

AGI - Sono stati 703 nella notte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, l'8,8% in più ... (agi)

Nel corso di un'intervista concessa a Collider, Seth MacFarlane ha potuto aggiornare sullo stato del reboot dispuntata , la celebre serie cinematografica con protagonista l'indimenticata Leslie Nielsen. Mentre è impegnato nella promozione della serie Ted , MacFarlane ha potuto confermare che il ...Liam Neeson raccoglie il testimone di Leslie Nielsen nel nuovo film reboot dispuntata , in lingua originale intitolato Naked Gun . Tratto a sua volta daserie televisiva Anni '80,spuntata segue i maldestri tentativi di un detective di Los ...L'annuncio del sindaco Nardella. Milani: "Commemorare è riflessione ma, insieme, un preludio all’azione" Una via accanto al palazzo che ospita il tribunale sarà dedicata a Piersanti Mattarella, presid ...Il reboot di Una pallottola spuntata non è stato archiviato, anzi, a detta del produttore Seth MacFarlane è in lavorazione.