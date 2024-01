Un inganno di troppo avrà una seconda stagione?

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Undiè la serie thriller di David Moore più vista al momento in Italia. Un thriller pieno di colpi di scena che con la sua trama avvincente e i suoi personaggi ben scritti ha saputo attirare davanti al piccolo schermo moltissimi utenti Netflix. Un successo non annunciato ma...

Il colosso dello streaming ha inaugurato l'anno con Undi, ennesimo frutto dell'accordo con il prolifico autore Harlan Coben, ma pochi giorni dopo anche con The Brothers Sun , che ...... Griselda , miniserie ispirata alla vita di Griselda Blanco (dal 25 Gennaio), che negli anni '70 e '80 ha creato uno dei cartelli della droga più redditizi della storia, e Undi(...Il 2024, per Netflix, si è aperto all'insegna dei colpi di scena con l'uscita di una nuova miniserie thriller proprio il 1 gennaio 2024. Parliamo di Un inganno di troppo, un thriller di 8 episodi con ...Per appassionati e conoscitori dell’autore c’è un nuovo Harlan Coben su Netflix e da qui si potrebbe passare direttamente alla visione. Per scoprire però che il gioco parossistico delle trame thriller ...