Un 2023 di crescita per Mediolanum

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La Convention «Bank To the Future» agli East End Studios di Milano ha visto partecipare il management e oltre 4.500 family banker da tutta Italia

Fmts Group chiude il 2023 in crescendo con 397 risorse interne (70% donne e 54% under 35), 22 aziende del gruppo, 16 sedi in Italia, 7 all’estero, ... (ildenaro)

Nel soloFerragni con il marito Fedez ha investito 18 milioni per le sue nuove residenze. Adesso però ... Anche qui i conti del 2022 vedono il giro d'affari in grandeda 7,1 a 14,6 milioni, ...L'Università della Calabria, invece, ha segnato un significativo aumento nel quadriennio, passando da 3.834 immatricolati del 2019/2020 a 4.704 del/2024 con unapercentuale del 23% ...Nel 2023 visitatori in aumento nel Duomo di Orvieto. L'anno appena trascorso segna il record assoluto di accessi nella Cattedrale e nei Musei dell'Opera del Duomo, superando in modo ...Per il terzo anno consecutivo, Fiat e il pick-up Strada si sono assicurati la leadership nel mercato brasiliano alla chiusura del 2023. Nel corso ...