Ultime Notizie Roma del 08-01-2024 ore 16 | 10

(Di lunedì 8 gennaio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno alcune decine di manifestanti del Movimento Accendi direzione della collezione Action Now Stanno bloccando questa mattina all’ingresso principale a Gerusalemme chiedendo elezioni anticipate l’immediata sostituzione del governo con l’esclusione degli estremisti dall’esecutivo più venduti della potenza e mi ha fermato Tra l’altro che ogni speranza che dovranno elevata a livello di emergenza si è infranta la luce della sua condotta alimentare che si riflette nelle disfunzioni nell’abbandono dei rapiti in una ferita mortale l’immagine dello Stato dopo la protesta fuori dal Parlamento è arrivata la minaccia l’iran e risponderà con forza in caso di attacchi da tendinite Israele bombe tu gli ospedali l’esplosione sono arrivate dopo che me li avevano lanciato volantini per ordinare i vestiti ...

...fiume didi morte e distruzione che arrivano dall'Europa dell'Est, è passato sotto silenzio - scrive Avvenire - un altro dramma. Quello delle madri surrogate che hanno partorito nelle...Apertura contrastata a Wall Street, dopo la prima settimana in calo per gli indici delledieci. Nella settimana che inizia, l'attenzione sara' rivolta soprattutto ai dati sull'inflazione, con i prezzi al consumo in programma giovedi' e quelli alla produzione attesi venerdi', che ...I dati del 2023: mezzo milione di persone in meno davanti ai notiziari del servizio pubblico. Crollo anche per Mediaset. Non si ferma l’occupazione da parte ...- seleziona provincia - Bergamo (BG) Brescia (BS) Como (CO) Cremona (CR) Lecco (LC) Lodi (LO) Mantova (MN) Milano (MI) Monza e Brianza (MB) Pavia (PV) Sondrio (SO) Varese (VA) ...