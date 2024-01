Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 gennaio 2024)dailynews radiogiornale ancora Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio di stampa palestinese ha riferito con grandi di figa mento di forze italiane era in corso arginina almeno 327 palestinesi sono stati uccisi in cisgiordania dallo scoppio del conflitto secondo il conteggio del Ministero della Sanità delle autorità palestinesi la città di geni nel suo campo profughi sono stati teatro di ripetuti ride è meglio di un LinkedIn oggi atteso in Giordania in Qatar nell’ambito della trasmissione in medioriente volte ad arginare la crescionda della Regione Donald Trump è tornata a parlare della attacco al congresso americano nel terzo anniversario dell’assalto l’ha fatto durante un comizio in yoga del capo della Casa Bianca definito il raccoglitore incarcerati e ha promesso di Graziano in molti quando novembre verrà eletto per la terza volta ...