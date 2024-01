Ultime Notizie Roma del 08-01-2024 ore 11 | 10

(Di lunedì 8 gennaio 2024)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata e un Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale in studio è morta a Ravenna la bambina di 6 anni rimasta gravemente ferita Ieri dopo che la madre si era lanciata con lei nel vuoto dal nono piano la donna invece è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena almeno 8 palestinesi sono stati uccisi stanotte in un bombardamento aereo israeliano contro il campo profughi vivere al bar nel centro della striscia di Gaza una bimba palestinese di 4 anni è stato ucciso accidentalmente da agenti israeliani che hanno sparato verso un’auto in corsa contro un check point vicino Gerusalemme tre persone sono state arrestate in cisgiordania per l’attentato in quel morto un arabo israeliano nei Raid sulla striscia di Gaza morti anche dei giornalisti nipote dello sceicco Yassin fondatore di Amazon la ministra ...

