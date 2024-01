Ultime Notizie Roma del 08-01-2024 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 gennaio 2024)dailynews radiogiornale una buona giornata o venerdì trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in apertura la guerra in Medio Oriente la pulizia di Israele Ammesso di aver ucciso per errore una bambina palestinese di 4 anni durante il tentativo di neutralizzare l’uomo alla guida di un’auto che si contro il checkpoint in cisgiordania Save the Children parla di più di 10 bambini al giorno in media che hanno perso un tram e le gambe a Gazzada all’inizio del conflitto tre mesi fa dei giornalisti sono stati uccisi in un attacco italiano a Khan younis nel sud della striscia di Gaza il capo dell’esercito dello stato ebraico Combatteremo a Gaza tutto l’anno ha riferito in Piemonte una valanga in Val Formazza nel verbano-cusio-ossola due le vittime accertate si tratta di Vanessa gatti trentenne di trono provincia di Varese di Roberto bianco ...