Ultime Notizie Roma del 08-01-2024 ore 09 | 10

(Di lunedì 8 gennaio 2024)dailynews radiogiornale lunedì 8 gennaio Buona giornata da Francesco Vitale appuntamento con l’informazione e Gloria e delusioni nel Golden Globe la sontuosa cerimonia di assegnazione dei premi per il cinema a Hollywood vengono assegnati da una ricca di giornalisti della stampa estera e tradizionalmente anticipano gli orientamenti in vista degli Oscar per Gloria Secondo le previsioni avrebbe dovuto incoronare del film campioni di incassi sostenuti da tutta la di fuoco di Hollywood Barbie e Open aimer talvolta proprio per questo sincronizzati in barbe naimer Ma di fatto Aprimi altra sei più la seconda pellicola della prima di 9 non va il premio della migliore pellicola drammatica è quello per il migliore attore Barbie si deve accontentare proprio del miglior film e premiato al botteghino mentre andata alla grande pur in viola in italiano tradotto col titolo di Poveri ...