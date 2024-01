Ucraina | ospedale bombardato durante un' operazione | video

Roccella Ionica (Reggio Calabria) - Due minorenni di nazionalitàsono stati investiti da un treno regionale e sono rimasti feriti in modo non grave. Nel ...118 e portati entrambi nell'...... ma si ignora quando verrà dimesso dall'. Non è ancora chiaro perché le condizioni di ... In una situazione di tensione internazionale, con le guerre ine in Medio Oriente, tanto più in ...Gli avvenimenti in Ucraina e a Gaza ne sono la prova evidente”, ha detto ... Chiedo che la popolazione palestinese riceva gli aiuti umanitari e che gli ospedali, le scuole e i luoghi di culto abbiano ...Tragedia stamattina a Cagliari, dove un ragazzino di 15 anni è morto dopo essere stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto in via Peretti, a pochi passi ...