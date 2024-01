Ucraina e Israele | chi trae vantaggio dalle guerre in corso

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La Befana, come per tradizione, l’altro ieri è arrivata sulla terra. Certo, non più a cavallo di una scopa rudimentale, ma di un aspirapolvere di ultima generazione sotto le mentite spoglie di una ramazza. Del resto lo sanno ha debuttato pressoché in tutto il mondo la AI, l’intelligenza artificiale, e sarebbe stato irriguardoso non aggiornare il mezzo di trasporto che ogni anno permette all’anziana signora di scorrazzare in lungo e in largo nel cielo per poi scendere e recapitare i suoi “regali”. È noto che di quanto quella vecchietta porta in dono in una vecchia calza, una parte è piena di cose gradevoli, un’ altra di “cenere e carbone”. La seconda delle due quest’anno è stata molto più copiosa rispetto al passato e ciò è spiegabile facilmente. Se si pone lo sguardo sullein, subito si individuerà una caratteristica ...