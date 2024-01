Uccide la madre e si impicca | omicidio-suicidio nel Varesotto

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Dramma familiare a Saronno, nel, dove un uomo di 54 anni ha prima ucciso ladi 81 anni per poi togliersi la vitandosi. I corpi sono stati scoperti da una vicina di casa:e figlio erano senza vita nella camera da letto della donna. L’è avvenuto nell’abitazione dei due in via Fratelli Cervi. Secondo i carabinieri, il dramma familiare sarebbe scaturito dalle problematiche condizioni di salute dell’anziana, tali da esasperare il figlio che ha compiuto l’estremo gesto. I carabinieri e il personale del 118 sono entrati nella casa dove i due vivevano: in corso i rilievi a opera del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Varese. È stata disposta l’autopsia su entrambi i corpi per accertare le cause del decesso e ...