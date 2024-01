Tuttosport – “Allegri ha una caratteristica fenomenale che non ha nessuno”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) 2024-01-08 09:36:41 Torino, l’ultimo titolo di TS: Grazie a un gol di Dusan Vlahovic al 91?, la Juve batte 2-1 la Salernitana in rimonta e torna a -2 dall’Inter campione d’inverno. Quindicesimo risultato utile consecutivo (12 vittorie e tre pareggi) per i bianconeri che anche stavolta hanno dimostrato di crederci fino alla fine. Andrea Barzagli, ex difensore della Vecchia Signora ora opinionista a DAZN, dopo l’importante vittoria all’Arechi contro i granata di Pippo Inzaghi ha commentato: “? Bisogna dargli grande merito, aveva squadre più strutturate, giocatori più pronti e forti. Ora ha tanti nazionali, ma anche ragazzi giovani, che sono cresciuti, che si sono fatti trovare pronti. Non gli pesa la maglia della Juventus, hanno una settimana per preparare la partita quindi questo probabilmente cambia qualcosa, ma l’annata è chiaramente eccellente”. Barzagli ...

Massimiliano, Cristiano Giuntoli e i giocatori hanno meriti enormi perché girare a 46 punti è un'impresa sportiva di rilievo, considerato da dove ripartiva la squadra, al termine di una ...Massimiliano Allegri vola basso e fa veramente bene, del resto una squadra che vince due a uno con la Salernitana con un uomo in più segnando all'ultimo minuto non può competere con la corazzata Inter ...In casa Juventus non ci sarebbe alcuna preoccupazione per l'assenza di 2 titolari fissi, Gatti e McKennie, in vista della prossima gara di campionato, quella contro il Sassuolo allo Stadium: ...