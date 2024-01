Tumore al seno | oltre 120 le donne sottoposte allo screening promosso da Futuridea

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSono state120 leche l’altro pomeriggio si sonoalla visitalogica per unogratuitoda ‘The Power of the Pink’ epresso la sede di Piano Cappelle di Benevento. E’ stata alta la partecipazione all’iniziativa che si è realizzata grazie alla collaborazione con i tanti volontari e volontarie delle associazioni AMDOS Alta Irpinia, Noi in Rosa e Amnos Partenio, con l’intervento specialistico del dottor Carlo Iannace per una diagnosi supportato anche dall’esame ecografico del dottor Michele Capozzi. Non solo prevenzione delal, ma nel corso del pomeriggio ci sono state anche le consulenze nutrizionali gratuite con la dottoressa Antonietta Barbato ...

Bergamo. Può una passione per il tennis generare, come la turbina di una centrale, solidarietà? Forse per la fisica è difficile dimostrare la ... (bergamonews)

... "Il futuro degli anticorpi" quella sul mieloma multiplo; "La consulenza genetica e l'immunoterapia" è il titolo della Pillola di Ricerca dedicata alle cure per ilale infine "Le terapie ...Da tempo era entrata a far parte del gruppo delle fiduciarie che assistono in ospedale le donne operate dial. La sua attività non si era arrestata neppure durante il periodo del Covid, ...Sono state oltre 120 le donne che l’altro pomeriggio si sono sottoposte alla visita senologica per uno screening gratuito promosso da ‘The Power of Pink’ e Futuridea presso la sede di Piano Cappelle d ...Approvate le linee per il 2024: nuovi manager per ridurre i tempi d’attesa e un tetto medio alle prestazioni erogate ...