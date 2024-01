Trump travolge quelli che dicevano è finito

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Chi si scorda la faccia degli "intelligenti a prescindere", ironizza Mario Sechi su Libero, che nel 2016 andavano in tv sconvolti a spiegare "perchéha vinto" contro Hillary Clinton? Avevano sbagliato tutte le previsioni, ma avevano tirato un sospiro di sollievo cinque anni dopo con Joe Biden. Il 2024, però, potrebbe di nuovo essere l'anno di The Donald, con il Tycoon ripartito esattamente da dove aveva lasciato. E non c'è giudice che tenga. Registrati qui gratuitamente e leggi l'editoriale integrale di Mario Sechi