“Truffa?” Il Codacons esulta e vuole tutta la verità su Chiara Ferragni

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Soddisfazione viene espressa dal«in merito alla notizia circa la possibile decisione della Procura di Milano di modificare le indagini sul caso del pandoro-Balocco da frode in commercio in. Era stata proprio l'associazione dei consumatori, da cui è scaturito tutto il caso del pandoro-gate, a portare la Procura di Milano, assieme a quella di Cuneo, Trento e Prato, ad aprire indagini sulla vicenda». «Nel nostro esposto a 104 Procure, e considerati i gravi fatti contestati dall'Antitrust, ipotizzavamo - spiegano dall'associazione dei consumatori - proprio il più grave reato dia danno dei consumatori, e pertanto non possiamo che approvare la scelta della magistratura di accogliere la nostra richiesta». Nella denuncia dell'associazione si leggeva al riguardo: «Appaiono presenti ...

