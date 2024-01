Trovata impiccata a una sciarpa | la madre | “Mia figlia non si è uccisa | mi tormenta che non avesse il telefono con sé per chiedere aiuto”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il giallo a Casarano sulla morte della 26enne Roberta Bertacchi,sul balcone di casa sua il 6 gennaio. Intanto sono stati diffusi video del corpo ripreso da passanti o vicini: via alle diffide per bloccarli. Si indaga per istigazione al suicidio e si attendono risposte...

impiccata sul balcone della casa in provincia di Lecce in cui viveva da poco, con una sciarpa della squadra di calcio del casa rano legata alla ... (ilmattino)

...ya nel 2011, ha fatto causa allo Stato norvegese: dice di essere detenuto in condizioni 'disumane' • Una operaia di 26 anni, da tempo in cura da uno psichiatra, è statain un ...LECCE " Un litigio con il fidanzato in un pub di Casarano poche ore prima della sua morte. Si infittisce il giallo sul decesso di Roberta Berdacchi , la giovane originaria di Ruffanocadavere sul balcone di casa nel vicino comune di Casarano nella mattinata dell'Epifania. Un retroscena in più in questa storia: un alterco piuttosto violento con D. F.,Una giovane operaia di 26 anni, Roberta Berdacchi, è stata trovata impiccata a Casarano. Gli investigatori esaminano l'ipotesi di istigazione al suicidio dopo un litigio con un amico.La Procura indaga per istigazione al suicidio. Ma i legali della famiglia sono convinti che l'autopsia potrebbe rivelare particolari decisivi ...