Trevisani su Pioli | «Trattato malissimo! Ha fatto la storia del Milan»

... 'Doveva trovare una scusa sul pessimo rendimento del Milan, ma non potendo accusaree per ... 'Su Chukwueze ha ragione, seconda partita consecutiva che sbaglia lo stesso stop, anziché ...I tifosi del Milan insistono sulla necessità di esonerare Stefano, ma dalla parte di quest'ultimo resiste Riccardo. Il giornalista già nel recente passato ha se non difeso, comunque sostenuto il fatto che il grosso delle colpe del momento non ...Riccardo Trevisani, intervenuto negli studi di Pressing, ha parlato del Milane del suo allenatore. Il trattamento riservato a Pioli: "Pioli è trattato male! Ha 39 punti, è uscito da un girone di ...Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha preso le parti dell’allenatore del Milan Stefano Pioli dopo le ultime polemiche Ospite a Pressing, il giornalista Riccardo Trevisani ha difeso così l’allenator ...