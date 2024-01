Trevisani | «Arnautovic non ne ha fatta una giusta Un disastro»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Riccardoha giudicato in maniera negativa la prestazione di Marko, ma è andato oltre sull’austriaco su Pressing. PRESTAZIONE – Riccardocontinua a scaricare le responsabilità sull’austriaco e sull’attacco spoglio di sostituti: «I 15 minuti disono un. Il dislivello con Thuram e Lautaro Martinez è gigante, l’Inter dovrebbe prendere un attaccante. Se va via Sanchez meglio, ma credo ci sia bisogno di intervenire.sbaglia due gol a porta vuota, perde la palla del gol del Verona, non ne fa una. Il cambio in Inter-Verona per l’austriaco è giusto, non può rimanere sempre in campo Thuram» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...