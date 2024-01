Trevisan-Tomova stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Hobart 2024

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Martinase la vedrà contro Veronikanel primo turno del torneo WTA 250 di, evento di scena sui campi in cemento outdoor. Martina prova a mettersi alle spalle il ko patito contro l’australiana Rodionova la scorsa settimana a Brisbane e in quel diha l’occasione per centrare il primo successo stagionale. Di front si troverà la tennista bulgara, ripescata come lucky loser dopo aver perso nell’ultimo turno di qualificazioni contro la polacca Magdalena Frech. Ci sono due precedenti tra le giocatrici, ma entrambi abbastanza datati poiché risalenti al 2017, con una vittoria per parte. I bookmakers al momento danno l’azzurra leggermente favorita nei confronti dell’avversaria. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYe ...

