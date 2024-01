Trentino choc | sconcerto per le rivelazioni di Raitre sull’avvelenamento di 3 dei 7 orsi trovati morti lo scorso anno

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Dopo la puntata di domenica– per le sconcertanti verità rivelate – dal programma ‘Mi Manda’ sugliin, intervengono gli attivisti della ‘Campagna StopCasteller’: “La nostra indignazione è grande per leshock riportate dal programma televisivo: la Provincia autonoma di Trento avrebbe confermato che a uccidere gli ultimi 3 della lunga lista di ben 7in pochi mesi sarebbe effettivamente stato il veleno. Tra gliavvelenati ci sarebbe anche l’orsa Fiona-F36, all’epoca ricercata per essere rinchiusa al Casteller”.trentini avvelenati, gli attivisti: “Dopo questa infinita lista disospette non vogliamo più sentirci rispondere ‘le indagini sono in corso’” Dunque, ...

Tra le regioni maggiormente colpite c'è il- Alto Adige (quasi un terzo dei casi censiti). Di fronte a questo quadro complessivo, Legambiente, Cipra e il Comitato Glaciologico Italiano ...Solo ferite lievi invece per l'uomo al volante del furgone, trasportato in stato diall'... Altro incidente mortale inAlto Adige. Domenica di sangue sulle strade delAlto Adige: ...Tutti i risultati delle sfide dei tre gironi di Serie C andate in scena nella giornata di domenica 7 gennaio, la Triestina torna alla vittoria: testa ai due posticipi del lunedì ...Dopo la puntata di domenica choc – per le sconcertanti verità rivelate – dal programma ‘Mi Manda RaiTre’ sugli orsi in Trentino, intervengono gli attivisti della ‘Campagna StopCasteller’: “La nostra ...