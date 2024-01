Tre orsi avvelenati in Trentino | animalisti all’attacco della Provincia | ha nascosto la notizia

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Tre dei settetrovati morti lo scorso anno, intra i quali Fiona-F36, sono stati. È la novità emersa dal programma “Mi Manda RaiTre” andato in onda domenica 7 gennaio, che ha denunciato il fatto anche con delle immagini inedite dell’orsetto Nino-M89, che latrentina, nei mesi sc, avrebbe potuto liberare, ma ha invece deciso di condannare a una vita di prigionia. “Questo dimostra che la popolazione è esasperata – ha detto Claudio Cia, consigliere del Gruppo misto indi Trento – Il problema oggi è che la politica non riesce a essere incisiva perché viene fermata, non riesce ad intervenire. Così ci troviamo con persone che intervengono in modo illegale, da non giustificare, ma sintomo di un problema gestito in modo ideologico”. “I ...

Sono le parole degli attivisti, infuriati per la poca trasparenza delle informazioni, dopo la puntata del programma Mi Manda RaiTre sugliin Trentino; chiedono chiarezza e soprattutto il motivo ...... da Casey Bloys, Francesca, Nora Skinner, Max Hollman e Sally Harvey. È stata una squadra ... La serie è stata candidata in tutte le categorie per cui era eleggibile e ha ottenutonomination ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...Nella mitologia di Dragon Ball pochi personaggi come Vegeta ha fondato la propria identità sul combattimento. Qui analizziamo i suoi scontri migliori.