Travolto e ucciso sulle strisce pedonali un 15enne a Cagliari | stava prendendo il bus per andare a scuola

(Di lunedì 8 gennaio 2024) È statoil 15 enne Xuanming Guan che stamattina, 8 gennaio,attraversando la strada, in via Peretti a, per raggiungere la fermata del bus e. Il ragazzo, nato in Cina, viveva acon la famiglia eattraversando la strada per raggiungere la corsia che dall’ospedale Brotzu porta all’Asse Mediano di scorrimento. In quel momento è stato investito da una Fiat Punto: l’impatto non è stato violento e ha preso il ragazzo lateralmente, ma lui ha battuto la testa e il corpo sul parabrezza dell’auto e la caduta sull’asfalto gli è stata fatale. ...

Nel suo zainetto c'erano libri e quaderni. Forse Xuanming Guan , il 15enneda un'auto mentre attraversava la strada questa mattina in via Peretti a Cagliari questa mattina stava andando a scuola. Il ragazzo viveva a Pirri con i genitori. Secondo quanto ...Cagliari Stava andando a scuola, all'istituto alberghiero via Maglias, lo studente quindicenne Xuanming Guan, travolto e ucciso mentre attraversava la strada questa mattina 8 gennaio in via Peretti, v ...