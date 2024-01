Trattativa in dirittura | colpo Napoli | spunta la data per chiudere

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ildel presidente Aurelio De Laurentiis si prepara aundi spessore.ladella chiusura La società azzurra del presidente Aurelio De Laurentiis si sta mostrando a dir poco attiva in questa sessione di mercato. Ilvuole rimediare agli errori commessi nella prima parte di stagione, mettendo a disposizione di mister Walter Mazzarri dei nuovi innesti. Dopo Pasquale Mazzocchi, arrivato dalla Salernitana per 3 milioni di euro, il club partenopeo starebbe lavorando in modo costante perun’altra nuova operazione. Da tempo, i radar deldi Aurelio De Laurentiis sono finiti su un giovane talento della Serie A. In orbita azzurra, di fatto, sarebbe finito il promettente centrocampista dell’Udinese, Lazar ...

La Juve è pronta a chiudere un affare per gennaio, una soluzione che sarebbe ideale per aumentare la qualità in mezzo al campo La necessità per Max ... (calciomercatonews)

che aveva avuto uno stop a causa del padre e agente del calciatore e la mancanza di ... Ora sembra che anche questi punti siano stati sistemati e che l'operazione sia ind'arrivo. ...che aveva avuto uno stop a causa del padre e agente del calciatore e la mancanza di ... Ora sembra che anche questi punti siano stati sistemati e che l'operazione sia ind'arrivo. ..."Sono a conoscenza dell'offerta della Roma: siamo fieri di questa chance, di portare un ragazzo delle nostre giovanili in palcoscenici così importanti. Ora non so come la società voglia chiudere la ...Calciomercato Roma, annuncio ufficiale in conferenza stampa. Il tecnico spiega che la trattativa è in chiusura. Innesto per i giallorossi ...