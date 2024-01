Trasferito per le troppe assenze per malattia dipendente da causa di servizio

(Di lunedì 8 gennaio 2024) A 55 anni, dopo 23 passati al lavoro con un incarico d’ufficio, è statod’autorità al nucleo radiomobile del reparto operativo, “ma non ha avuto alcuna formazione specifica e inoltre ha problemi fisici certificati che non gli consentono di svolgere il: rischia di essere un danno per sé, ma soprattutto per i cittadini”. A segnalare la situazione di un luogotenente ina Bologna è Nsc (Nuovo sindacato carabinieri) che annuncia, attraverso il segretario generale regionale Giovanni Morgese, ricorso al vicecomandante dell’Arma per la revoca del provvedimento. Il sottufficiale di recente aveva avuto una sanzione disciplinare collegata ad un caso di presunte molestie: la questura della provincia di un’altra regione aveva rigettato l’ammonimento richiesto ma aveva comunque emesso una diffida. Ne è nato il ...

