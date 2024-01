Tragedia nel Salento Muore mentre fa la doccia | 52enne folgorato da scarica elettrica

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Pubblicato il 8 Gennaio, 2024 Dopo quelle delle ore e dei giorni scorsi, ancora un’incredibilenel. Un uomo di 52 anni è drammaticamente mortoera intento a farsi laall’interno del proprio appartamento. Il dramma si è verificato ancora una volta a Casarano, esattamente in via Quinto Ennio. La vittima è Rocco De Nuzzo,del posto che secondo una prima ricostruzione dei fatti viveva da solo e questo ha reso più difficile, anzi quasi impossibile, le chance di salvargli la vita. L’uomo, come detto, sarebbe rimastoda unaprovocata da un cortocircuito proveniente dallo scaldabagno.nel, la scoperta fatta dal ...

... il quale non si è accorto di nulla e è stato informato delladalla polizia. Emergono dettagli che indicano che la donna era seguita da un centro di salute mentale. Gli operai presenti...- - > La palazzina di Ravenna dove è avvenuta la- Ansa . Violenze, oltraggi, paure, indifferenza. I fantasmi nella mente di Giulia Lavatura ... nella disposizione delle camere e dei bagni,...Tragedia nel Salento. Un uomo è morto folgorato mentre si stava facendo la doccia in casa. È accaduto a Casarano, in via Quinto Ennio. Cosa è successo La vittima ...La donna si è lanciata con la sua bimba di 6 anni, che non ce l'ha fatta. Lei invece è sopravvissuta e ora si trova in ospedale: i giudici ne hanno disposto l'arresto. Aveva problemi mentali ...