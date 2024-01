Tragedia a Cagliari | studente 15enne muore investito sulle strisce pedonali | stava andando a scuola

(Di lunedì 8 gennaio 2024). Un ragazzo di 15 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale. L'evento luttuoso si è verificato in via Peretti, nei pressi dell'ospedale Brotzu e di alcune istituzioni scolastiche, che oggi riaprivano i battenti dopo le vacanze natalizie. L'articolo .

questa mattina a. Un 15enne è stato travolto e ucciso di un'auto mentre attraversava la strada. L'incidente, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, è avvenuto in via Peretti ...Il giovane studente stava attraversando la strada per andare a predere il bus: è stato travolto e ucciso da un'auto ...CAGLIARI - Un ragazzino di 15 anni è stato investito ed è morto questa mattina, 8 gennaio, a Cagliari. L'incidente è avvenuto poco dopo le 8 in via Peretti. Sul ...